Абубакар, Ондуа и Онана – в старте сборной Камеруна на матч с Россией

Сборная Камеруна назвала основной состав на товарищескую игру против сборной России. Очный матч начнётся через час на газоне столичной «ВТБ Арены». С капитанской повязкой на матч африканскую команду выведет Венсан Абубакар.

В целом, состав сборной Камеруна выглядит так:

Онана, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кастеллетто, Кунде, Ондуа, Нтчам, Нгамалё, Мбембо, Абубакар (к).

Напомним, что наблюдать за событиями игры в текстовом формате можно в онлайн-трансляции от портала LiveResult.ru.

Ранее свой состав назвала сборная России.