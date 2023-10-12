​Карпин выбрал капитана сборной России на матч с Камеруном

В четверг вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. С капитанской повязкой на футбольное поле выйдет полузащитник Дмитрий Баринов. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Сборные России и Камеруна сыграют в Москве на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Следить за матчем межу сборными России и Камеруна можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские игры.