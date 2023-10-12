Обляков, Пиняев и Чалов – в атаке сборной России на игру с Камеруном

Сборная России назвала состав на грядущую контрольную игру против сборной Камеруна. Он выглядит следующим образом:

Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Баринов (к), Кузяев, Глебов, Обляков, Пиняев, Чалов.

Запасные: Помазун, Лантратов, Горшков, Мухин, Джикия, Адамов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фомин, Соболев, Макарчук, Евгеньев, Харин, Сергеев.

Напомним, что поединок сборных России и Камеруна состоится уже совсем скоро. Начало встречи команд на столичной «ВТБ Арене» - в 19:00, время московское. Текстовую трансляцию игры неизменно для Вас проведёт портал LiveResult.ru.