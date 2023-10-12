Гладилин уверен, что Карпин выставит сильнейший состав на игру с Камеруном

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Камеруна.

«Болельщики соскучились по игре сборной. Я уверен, что Карпин выставит сильнейший состав, важно показать болельщикам, в какой форме находится сборная», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Камерун является хорошим раздражителем, который стабильно выступает на чемпионате мира.

Товарищеский матч Россия – Камерун пройдет сегодня, 12 октября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.