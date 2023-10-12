Пономарёв: Не исключаю, что на Головина давят в «Монако» из-за сборной России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на травму хавбека «Монако» и сборной России Александра Головина.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские игры с Камеруном и Кенией.

«Очень уж подозрительно, что Головин постоянно травмируется именно перед матчами сборной, а потом целым и невредимым выступает за «Монако». Наговаривать на Александра нельзя, может, это просто совпадение, но очень уж подозрительное», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

При этом эксперт не стал исключать, что на Головина оказывают давление в «Монако», поэтому не стоит удивляться, если он пропустит и следующие игры сборной.

На счету 27-летнего футболиста 46 матчей за сборную России, в которых он забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.

Сегодня, 12 октября, подопечные Карпина проведут контрольный поединок с Камеруном. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию игры, которая стартует в 19:00 по мск.

Добавим, что 16 октября сборная России сойдется в противостоянии с Кенией. Встреча состоится в Турции.