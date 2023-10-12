Баринов: «Нам предстоит игра с сильнейшим соперником за последнее время»

Один из лидеров сборной России, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о сегодняшнем контрольном матче против сборной Камеруна.

«Хорошо изучили нашего соперника. Не скажу, что пристально следил за ними ранее: видел, по‑моему, одну игру сборной Камеруна на мундиале. При этом знал много камерунских игроков: Онана, Нгамалё, Чупо‑Мотинг, Ондуа — все эти фамилии на слуху. Полагаю, сейчас у них очень сильный состав и нам предстоит сыграть, пожалуй, с самым сильным соперником за последнее время», - делится словами Баринова пресс-служба сборной России.

Напомним, камерунцы – уже третий соперник сборной России после отстранения от официальных турниров, который участвовал на чемпионате мира в Катаре. Ранее такими сборными были команды Ирана и Катара.

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт портал LiveResult.ru. Стартуем в 19:00, время столичное.