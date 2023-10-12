Бывший игрок сборной Камеруна Кристиан Поуга в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче со сборной России.

- В каком состоянии сборная Камеруна?

- Мне кажется, что сборная Камеруна сейчас в отличном состоянии. Нам немного не повезло в Катаре, но теперь мы рассчитываем выиграть Кубок Африканских Наций. Матч со сборной России — хорошая возможность проверить себя и доказать нашу силу.

- Вы знаете кого-то из сборной России?

- Нет, я знал игроков сборной России раньше, но сейчас не могу никого назвать из состава сборной России.

- Какие ожидания от игры?

- Думаю, будет хорошая игра. Не могу сказать, кто фаворит, верю в победу сборной Камеруна. Увидите, у нас очень сильная команда, но это не прогноз, а мои ожидания.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.