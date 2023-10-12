​Аршавин объяснил, почему у него нет интереса к сборной России

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин сказал, что в настоящий момент у него нет интереса к матчам сборной России.

Стоит сказать, что из-за санкций сейчас сборная России может проводить только товарищеские поединки.

«Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереса», - цитирует Аршавина «Чемпионат».

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.