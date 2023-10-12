Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между сборными России и Камеруна.

«Не хочется много обсуждать сборную Камеруна, для меня важнее разговор о нашей сборной. Сборная – это лакмусовая бумажка нашего чемпионата и уровня российских футболистов. Я считаю, что в каждой игре национальной команды должны принимать участие сильнейшие футболисты страны на сегодняшний день. К сожалению, в последнее время я вижу другую тенденцию. И вообще не понимаю, как комплектуется состав сборной», - сказал Кобелев.

Товарищеский матч сборных России и Камеруна начнётся в 19:00, не пропустите текстовую трансляцию.