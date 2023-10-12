​Аршавин рассказал, почему не будет смотреть матч Россия – Камерун

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин не будет смотреть товарищеский матч между сборными России и Камеруна из-за хоккея.

«Камерун – интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду – у меня хоккей в это время», - цитирует Аршавина «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.