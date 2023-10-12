Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между сборными России и Камеруна.

«Хорошо, что к нам приезжают иностранные сборные. Понятно, что отдельные игроки могут бояться, но в целом это их выбор. Так понимаю, мы платим деньги за то, что они сюда приезжают. Вообще, слава богу, что приехали. Как они будут играть - в полную силу или нет - не так важно. Самое главное, чтобы наши играли за родину. Конечно, не надо «убивать» и делать глаза по пять рублей и катиться. Надо достойно выступить», - сказал Масалитин.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.