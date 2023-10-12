Мостовой не верит, что Черчесов вернётся в сборную России

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, кто может возглавить сборную России, если её покинет Валерий Карпин.

«У нас много специалистов, которые играли и тренируют сейчас. Черчесов? Я думаю, вряд ли, все-таки шесть лет он был в сборной, и концовка была не самая классная. Он сам ее себе испортил этой пресс-конференцией», — заявил Мостовой Vprognoze.

По мнению эксперта, при Черчесове была нормальная сборная, но сейчас нет смысла в его возвращении, ведь в России много футбольных людей.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год, а с 2021 года рулевым национальной команды является Карпин.