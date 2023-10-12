​Билялетдинов – о матче Россия – Камерун: «Можем и проиграть, главное, чтобы команда играла красиво»

Известный в прошлом футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Надеюсь на открытую и красивую игру, чтобы все получили удовольствие. Я хочу увидеть зрелище, не важен для меня результат, можем и проиграть, главное, чтобы команда играла красиво, старалась атаковать и забивать мячи», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

Билялетдинов также отметил, что сборной России будет непросто, поскольку сборная Камеруна сильна – многие её игроки представляют европейские топ-чемпионаты.

Матч Россия – Камерун стартует на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.