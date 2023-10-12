​Иванов: «Сборной России стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией»

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», высказался по поводу товарищеских матчей сборной России.

Отметим, что в настоящий момент российская сборная может проводить только товарищеские игры. В этом месяце команда Валерия Карпина сыграет против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

«Сейчас наша молодёжная сборная поехала в Бразилию. Главной сборной тоже стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией. РФС, думаю, работает над этим, чтобы у нас были серьёзные соперники», - цитирует Иванова Metaratings.

В то же время Иванов выразил надежду на то, что в скором времени сборная России сможет снова проводить официальные матчи.