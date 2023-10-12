​Билялетдинов высказался об отсутствии Головина в матче Россия – Камерун

В четверг вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. За российскую команду не сыграет её лидер – полузащитник Александр Головин, который на клубном уровне представляет «Монако». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Динияр Билялетдинов.

«Если посмотреть матчи, когда Головин играл, понятно, что это хороший футболист и мастер, но ничего такого критичного не будет, я думаю, при отсутствии этого игрока. Я не считаю, что от одного футболиста должно что-то зависеть», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

Матч сборных России и Камеруна стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВТБ Арены» во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Не пропустите!

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.