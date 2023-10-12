Непомнящий: «Россия и Камерун — равные по силам соперники»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча, в котором африканская команда встретится с Россией.

Специалист отметил, что результат этой встречи спрогнозировать сложно, так как Россия и Камерун являются равными по силе соперниками.

«Россия и Камерун — равные по силам соперники. Но всё-таки желания победить у наших парней должно быть больше. Они соскучились по хорошему международному футболу», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.