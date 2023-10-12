Бывший российский футболист Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Камеруна.

«Однозначно и не скажешь, кто тут фаворит. Я бы пока не называл фаворитом нашу сборную. До этого Карпин экспериментировал, вызывая молодых игроков. Камерун - достаточно серьезный соперник. То, что будет непросто, это сто процентов. За последние тридцать лет Камерун - одна из сильнейших африканских сборных. С ним играть тяжело всем.

Не думаю, что климат и домашняя арена сильно повлияют на исход матча. Часто бывает, что дома проигрывают, а в гостях выигрывают. Много же факторов. От настроя команды много зависит. С Камеруном, повторюсь, играть очень сложно. У них у всех очень хорошая физическая подготовка. Там последнее время работают европейские тренеры, там футболисты играют в топовых европейских чемпионатах. Это уже не та сборная, что была раньше», - сказал Колыванов.