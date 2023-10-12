Непомнящий: «Понимаю чувства Ондуа перед матчем с Россией, рад за него»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением об эмоциях полузащитника африканской команды Гаэля Ондуа в преддверии товарищеского матча против сборной России.

Ранее Ондуа признался, что будет очень горд принять участие в предстоящей встрече, так как ранее он на протяжении многих лет проживал в России.

«Я понимаю его состояние и рад за Гаэля. Он — достойный человек, любит футбол, в котором судьба у него складывалась непросто. Насколько понимаю, Ондуа не является игроком стартового состава сборной. Но возможно, с Россией он выйдет в основе и вдохновится этим», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.