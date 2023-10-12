Рианчо: «Не думаю, что будущее Карпина в сборной зависит от товарищеского матча»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о будущем наставника сборной России Валерия Карпина.

По мнению испанского специалиста, будущее Карпина в национальной команде не будет зависеть от результата товарищеского матча против Камеруна.

«Я не думаю, что его будущее в сборной зависит от товарищеского матча. Судить о результатах работы по товарищеским играм не совсем правильно. Если Россия будет участвовать в каком-то турнире — это будет другое дело», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.