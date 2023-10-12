Ондуа: «Матч с Россией — это гордость для меня»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от товарищеской встречи с национальной командой России.

Ондуа, проживший много лет в России, признался, что будет очень горд принять участие в таком матче.

«Матч с Россией — это гордость для меня. Тем более игра будет дома, перед своими родными и друзьями. Это особенный день для меня», — цитирует Ондуа «РБ Спорт».

Напомним, ранее Ондуа выступал за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также защищал цвета махачкалинского «Анжи».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.