Бывший игрок «Локомотива» и сборной Камеруна Андре Бикей в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Камеруна.

- В каком сейчас состоянии сборная Камеруна?

- Сборная Камеруна подойдёт к этой игре в отличном настроении, команда квалифицировалась на Кубок Африканских Наций, это большой успех. В этой встрече отношение к делу у футболистов будет очень серьёзным, каждый из них понимает, что впереди большой турнир и нужно доказывать свою значимость. Место в заявке на турнир никому не гарантировано, нужно проявлять себя.

- Можете кого-то выделить в составе сборной России?

- Если честно, сейчас сложно выделять кого-то из российских игроков, потому что российские команды не играют в Европе, сборная не играет в официальных матчах. Получается, российские игроки вынуждены соревноваться только во внутреннем чемпионате. Пожалуй, я не готов кого-то выделять в такой ситуации.

- Какие ожидания от игры?

- Многие считают, что это просто товарищеская игра, но, как я уже говорил, для многих игроков это большой шанс проявить себя, они подойдут к игре не как к товарищеской встрече, а как к серьёзному вызову. Не готов предсказывать результат, но матч будет настоящей битвой.

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.