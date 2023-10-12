Мостовой: «Если сборная России проиграет Камеруну, всем будет всё равно»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Эксперт сообщил, что планирует посмотреть предстоящую игру. При этом, как отметил Мостовой, результат этой встречи не будет иметь большого значения для сборной России.

«Наверное, всё-таки посмотрю сегодняшний матч. Если выиграем сегодня, то всё будет здорово, проиграем — всё равно всем будет. Если проиграют, то все будут говорить о мотивации, это замкнутый круг», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.