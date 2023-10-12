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Мостовой: «Если сборная России проиграет Камеруну, всем будет всё равно»

12 Октября 2023 • 13:49 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.10 X 3.35 2 3.60
Через 3 ч. 40 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Эксперт сообщил, что планирует посмотреть предстоящую игру. При этом, как отметил Мостовой, результат этой встречи не будет иметь большого значения для сборной России.  

«Наверное, всё-таки посмотрю сегодняшний матч. Если выиграем сегодня, то всё будет здорово, проиграем — всё равно всем будет. Если проиграют, то все будут говорить о мотивации, это замкнутый круг», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сборная Камеруна
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РОССИЯ КАМЕРУН
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