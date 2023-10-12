​Министр спорта России – об УЕФА: «Спортивные организации перестают быть самостоятельными»

Олег Матыцин, который является министром спорта РФ, высказался насчёт решения УЕФА отменить допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

По словам Матыцина, УЕФА отменил допуск юношеских команд России на фоне давления многих стран.

«Это ещё раз говорит об очень тяжёлом времени жёсткой политизации спорта, международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными», - цитирует Матыцина ТАСС.

Как известно, после объявления о допуске юношеских команд России ряд стран объявили о бойкоте. Они выразили нежелание играть против юношеских российских сборных даже в нейтральном статусе.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён