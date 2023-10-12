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Обедзинский: «Сборную России превозносят похлеще, чем Месси, а как проиграют Камеруну – их сожрут просто» эксклюзив

12 Октября 2023 • 13:26 Комментировать

Бывший игрок краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым критически высказался о сборной России, которая готовится провести товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.

- Как превозносят эту сборную – похлеще, чем Месси! День номер один, день номер два, день номер три… На чём приезжают эти суперзвёзды! Фотосессия тех, кто в футбол играть не умеет. Баринову кисточкой пудрят носик перед интервью – ты посмотри, позорище какое! Сидят велосипед крутят, смеются. Да им надо кросс 20 км бегать! У Лобановского еле с поля уползали после тренировок. А тут всё хи-хи ха-ха. Потом выходят и полуинфарктные игры выдают: ни отдать, ни забить, ни принять, ни ударить. Посмотрим, что они будут вытворять с Камеруном. Как Джикия сыграет, если его Абаскаль в «Спартаке» не выпускает? Не могли выиграть ни у Таджикистана, ни у Узбекистана, ни у Катара. Если ещё у Камеруна не выиграют, их сожрут просто!

Матч Россия – Камерун состоится сегодня, 12 октября. Матч Кения – Россия стартует в понедельник, 16 октября. Время начало матчей 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Товарищеский Матч Владимир Обедзинский
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