​Вратарь Парагвая: «Надеюсь, Месси не сыграет»

В ночь с четверга на пятницу сборные Аргентины и Парагвая встретятся в отборе на чемпионат мира - 2026. Страж ворот парагвайской команды Карлос Коронел, который на клубом уровне представляет «Нью-Йорк Ред Буллз», надеется, что Лионель Месси не сыграет.

«Играть в Аргентине никогда не будет легко. Я уже играл против Месси, так что надеюсь, что он не сыграет. Я не знаю, как он себя чувствует, но у них есть и другие хорошие футболисты, способные делать разницу.

Всякое может случиться. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться положительного результата», - цитирует Коронела портал Goal.