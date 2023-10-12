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Бышовец сравнил Камерун со сборной Германии

12 Октября 2023 • 13:05 Комментировать

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем спарринге между сборными России и Камеруна.

«Прогнозировать, как сложится матч, сложно. Камерун - силовая команда, футбольная Германия в Африке. Погодные условия будут играть важную роль. Не думаю, что результат будет иметь решающее значение», - рассказал Бышовец в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

Контрольный матч Россия - Камерун пройдет в четверг, 12 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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