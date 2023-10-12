Кузяев высказал мнение о сборной Камеруна

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футболист французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Камеруна.

«У нас было собрание по сопернику: разобрали некоторые моменты, имеем представление об игре Камеруна. Ребята там физически крепкие, принимали участие в ЧМ. Матч будет очень интересный», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».