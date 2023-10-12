Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Борис Игнатьев: С Камеруном нужно играть в атаку и на победу

12 Октября 2023 • 12:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
1 2.10 X 3.35 2 3.60
Через 5 ч. 33 мин.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Камеруна.

Специалист отметил, что никто не знает, что на данный момент из себя представляет команда Валерия Карпина, ведь своей игрой в последних матчах она не убедила, поэтому с Камеруном нужно играть в атаку и на победу.

«Болельщики придут на домашний стадион за забитыми мячами, а не на эксперименты тренеры посмотреть. Надеюсь, Карпин не выйдет играть с Камеруном на 0:0, людям нужно зрелище», - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Игра состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев Сборная Камеруна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КАМЕРУН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.10.23 в 23:30
Колумбия Колумбия
Уругвай Уругвай
2.04 3.50 3.95
Видео
13.10.23 в 02:00
Боливия Боливия
Эквадор Эквадор
3.95 3.50 2.03
Видео
13.10.23 в 02:00
Аргентина Аргентина
Парагвай Парагвай
1.31 5.80 11.00
Видео
13.10.23 в 03:00
Чили Чили
Перу Перу
1.91 3.75 4.20
Видео
13.10.23 в 03:30
Бразилия Бразилия
Венесуэла Венесуэла
1.16 8.60 19.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
13:24 · Чемпионат мира 2026
​Вратарь Парагвая: «Надеюсь, Месси не сыграет»
13:05 · Чемпионат мира 2026
Бышовец сравнил Камерун со сборной Германии
12:48 · Чемпионат мира 2026
Кузяев высказал мнение о сборной Камеруна
12:28 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев: С Камеруном нужно играть в атаку и на победу
12:11 · Чемпионат мира 2026
Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча между сборными России и Камеруна
12:11 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Совмещение мешает работе Карпина, он во многом не объективен»
11:55 · Чемпионат мира 2026
Сенников назвал фаворита матча Россия - Камерун
11:40 · Чемпионат мира 2026
Сёмин — о матче с Камеруном: «Это будет отличная проверка для нашей сборной»
11:07 · Чемпионат мира 2026
Белл — о Карпине: «Когда у него отбирали мяч, он всё равно оставался чрезвычайно опасным»
11:00 · Чемпионат мира 2026
Это’О прилетел на матч Россия - Камерун
10:54 · Чемпионат мира 2026
Кузяев: «Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас»
10:53 · Чемпионат мира 2026
Жозеф-Антуан Белл назвал главное качество бывшего тренера сборной Камеруна Непомнящего
10:39 · Чемпионат мира 2026
Легенда сборной Камеруна назвал лучшего российского футболиста
10:01 · Чемпионат мира 2026
Андрей Шевченко отреагировал на решение УЕФА по России
09:57 · Чемпионат мира 2026
Дмитрий Черышев — о матче с Камеруном: «Ответственность выше, поэтому игра получится совершенно другой»
Все новости
Рекомендуем