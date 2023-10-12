Борис Игнатьев: С Камеруном нужно играть в атаку и на победу

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Камеруна.

Специалист отметил, что никто не знает, что на данный момент из себя представляет команда Валерия Карпина, ведь своей игрой в последних матчах она не убедила, поэтому с Камеруном нужно играть в атаку и на победу.

«Болельщики придут на домашний стадион за забитыми мячами, а не на эксперименты тренеры посмотреть. Надеюсь, Карпин не выйдет играть с Камеруном на 0:0, людям нужно зрелище», - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Игра состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене».