Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча между сборными России и Камеруна

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Специалист отметил, что африканская сборная станет самым сильным соперником после матча с Хорватией, также он надеется, что подопечные Валерия Карпина покажут свой максимальный уровень.

«Уже пора эксперименты заканчивать. Эксперименты не могут быть бесконечными. Пора уже играть и выигрывать», - заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 12 октября. Свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.