Сенников назвал фаворита матча Россия - Камерун

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Россия - фаворит, потому что играем дома. Но посмотрим, как будет складываться матч, какая будет ротация и состав. Сейчас сложно предположить, с каким настроем приехал Камерун», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что товарищеский поединок между сборными России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Liveresult.ru.