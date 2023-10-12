Сёмин — о матче с Камеруном: «Это будет отличная проверка для нашей сборной»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

Специалист признался, что ожидает увидеть интересное противостояние, так как впервые за долгое время российской команде будет противостоять действительно сильный соперник.

«Мы впервые за последнее время играем с достаточно хорошей командой. Это будет отличная проверка для нашей сборной. Увидим на что мы способны. Можем ли мы сейчас победить такую сильную сборную как Камерун? Матч покажет», — цитирует Сёмина Metaratings.

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.