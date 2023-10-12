Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность допуска российских клубов до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«О реальных внутренних раскладах мы ничего не знаем. Конечно, в идеале мы должны остаться в УЕФА. К Европе в этом плане приковано очень много внимания. Хочется, чтобы РФС остался в УЕФА. Конечно, ключевые решения будут принимать политики. Если будет понятно, что в УЕФА нас в ближайшее время не ждут, тогда надо будет думать и предлагать альтернативные решения. Конечно, очень не хочется уходить из УЕФА, но если припрут к стенке, надо будет действовать», - сказал Чанов.

Сенников - о РФС: «Не вижу смысла переходить в Азию»