Белл — о Карпине: «Когда у него отбирали мяч, он всё равно оставался чрезвычайно опасным»

Бывший вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл поделился мнением об игровой карьере главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Напомним, в период своей футбольной карьеры Карпин выступал за «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

«Отмечу его технику! Он очень много трудился даже несмотря на то, что был одарён технически. Когда у такого игрока отбирали мяч, он всё равно оставался чрезвычайно опасным, потому что мог снова забрать мяч», — приводит слова бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».

Отметим, что помимо сборной России Карпин также возглавляет «Ростов», который сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 11 матчах 10 очков.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт уже сегодня, 12 октября, против команды Камеруна. Эта встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся она в 19:00 по московскому времени.