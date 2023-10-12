Это’О прилетел на матч Россия - Камерун

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’О прилетел в Москву на товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

«Господин Это’О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна», - рассказал в беседе с корреспондентом Sport24 генсек федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

Контрольная встреча сборных России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.