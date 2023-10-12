Кузяев: «Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас»

Хавбек французского «Гавра» Далер Кузяев высказался о вызове в ряды национальной команды на октябрьские товарищеские поединки против африканских сборных.

«Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас. С большим удовольствием воспринял новость об этом. Мне приятно находиться здесь. Впереди интересные матчи - с нетерпением жду их», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» минувшим летом.

Ближайший товарищеский матч сборная России сыграет против национальной команды Камеруна. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 12 октября. Начало – 19:00 мск.