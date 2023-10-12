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Камерунских львов мы укрощали, а кенийцы для нас загадка

12 Октября 2023 • 11:40 Комментировать

Перед тем как судейский свисток на «ВТБ Арене» известит о начале очередного противостояния россиян с футбольной Африкой, есть смысл вспомнить отдельные детали этого противостояния. Если с Камеруном связаны самые памятные воспоминания из всех африканских сборных, то Кения пока новая точка на карте футбольной России. Открыта она будет в турецкой Анталии в ближайший понедельник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об итогах взаимоотношений россиян с африканскими футбольными сборными.

Камерун всё-таки приехал

Приезд «африканских львов» анонсировался ещё в мае, по окончании сезона в РПЛ. Российский футбольный союз отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию и, как следствие, от участия в турнире в Средней Азии в июне. Между тем была достигнута договоренность о проведении контрольной игры с Федерацией футбола Камеруна на Большой спортивной арене в Лужниках. Однако прервать традицию – встречать представителей самого жаркого континента на планете в России только на стадионе «РЖД Арена» (все три встречи в РФ прошли именно там) было не суждено. В последний момент Камерун изменил решение и не стал принимать на себя гнев мирового сообщества. Июльский саммит «Россия – Африка», который прошёл в Санкт-Петербурге, стал площадкой для ведения переговоров с представителями Сенегала, Египта, Нигерии, Мали и Конго. С этими странами найти консенсус в виде контрольного матча не удалось. А вот Камерун пошёл на попятную и всё же приехал в российскую столицу. Вот только вместо «Лужников» местом встречи станет «ВТБ Арена».

Чудо Непомнящего

На закате эпохи СССР, в заключительном матче группового турнира финальной части чемпионата мира-1990, сборная Лобановского «укротила» команду-открытие групповой стадии. Четыре безответных мяча побывало в воротах африканцев. Камерунские футболисты после победы в стартовом матче чемпионата мира-1990 не оставили шансов чемпионам мира аргентинцам во главе с находившимся в самом соку Марадоной, а затем переиграли и румын. 30-миллионный Камерун отрывался по полной программе: выпивка, ночные танцы до упаду. После того как в 1/8 финала прошли Колумбию, в адрес главного тренера Валерия Непомнящего стали поступать шутливые сообщения типа «Страна находится в изнеможении от побед, дайте народу хотя бы ночку поспать».

Радченко бы поделился

Спустя четыре года уже для сборной России матч с Камеруном стал своеобразной «лебединой песней». Пять мячей в исполнении Олега Саленко вошли в книгу рекордов чемпионатов мира. А вот ещё один автор забитого мяча, Дмитрий Радченко, думается, с большим удовольствием перевёл бы его в актив россиян спустя двадцать лет. Только в игре с другой африканской сборной. Третье свидание россиян с африканскими футболистами в рамках финальной части чемпионатов мира состоялось в бразильской Куритибе в июне 2014 года. И ничейный итог сборной Фабио Капелло со скромным Алжиром никак не вписывался в планы россиян. Вот здесь бы мяч от Радченко пригодился и позволил бы сборной России выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Жаль, что история не знает сослагательного наклонения.

Новая Кения

16 октября сборная России впервые сыграет против ещё одной африканской сборной. Сборная Кении по футболу на данный момент занимает 109 место в рейтинге ФИФА. Стоимость её игроков согласно порталу Transfermarkt ровно в десять раз меньше, чем стоимость сборной России (18,5 млн евро против 180,5 млн евро). Лучший игрок кенийцев Майкл Олунга (трансферная стоимость 9 млн евро) выступает за катарский «Аль-Духаиль». Кенийцы никогда не пробивались на мундиаль, отборочном турнире которого участвуют с 1974 года. Ждём от наших парней результата в этой игре. 

В активе африканцев, а их за почти 30 лет противостояния со сборной России представляли семь сборных, пока только одна победа в девяти матчах. Ивуарийцы в 2017-м были сильнее сборной Станислава Черчесова, которая готовилась к домашнему мундиалю. Не будем учитывать последние матчи олимпийской сборной Египта против России, которую представляли юноши. 

Россия против африканских сборных

Дата
Сборная
Статус матча 
Счёт
28.06.1994КамерунФинальный турнир чемпионата мира6:1
05.06.2002ТунисФинальный турнир чемпионата мира2:0
07.06.2011КамерунТоварищеский0:0
15.08.2012Кот-д’ИвуарТоварищеский1:1
06.06.2014МароккоТоварищеский2:0
26.06.2014АлжирФинальный турнир чемпионата мира1:1
06.09.2016ГанаТоварищеский1:0
24.03.2017Кот-д’ИвуарТоварищеский0:2
19.06.2018ЕгипетФинальный турнир чемпионата мира3:1

Константин Лицин

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