Жозеф-Антуан Белл назвал главное качество бывшего тренера сборной Камеруна Непомнящего

Бывший вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл поделился мнением об экс-главном тренере африканской команды Валерии Непомнящем.

Легендарный голкипер отметил, что у него остались только хорошие воспоминания от совместной работы с российским специалистом. По словам бывшего футболиста, он до сих пор находится в отличных отношениях с Непомнящим.

«Главное его качество — честность. Под его руководством мы отобрались на чемпионат мира, плюс он всё время говорил правду. Его легендарность в том, что «львы» попали в четвертьфинал чемпионата мира. Он провёл выдающуюся работу», — цитирует камерунца «Спорт-Экспресс».

Напомним, уже сегодня, 12 октября, сборная Камеруна проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Эта игра состоится на «ВТБ Арене» и начнётся она в 19:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что перед стартом игры Непомнящий произведёт символический удар по мячу.