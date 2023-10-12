Легенда сборной Камеруна назвал лучшего российского футболиста

Бывший голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в беседе с журналистами выделил самого опасного футболиста в составе национальной команды России.

«Головин - самый сильный. Он способен составлять угрозу и тянуть за собой команду. Думаю, назову Александра главной угрозой», - передает слова Белла «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Александр получил повреждение и не примет участия в ближайших поединках.

Товарищеский матч сборных России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.