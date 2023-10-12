Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность допуска российских клубов до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.
«Я не вижу смысла переходить в Азию. Федерация тенниса же как-то урегулировала все сложные моменты, поэтому российские спортсмены выступают на международных турнирах. Сейчас ведь никаких вопросов по этому поводу не возникает.
Российские спортивные федерации, которые сумели достичь успехов в этом направлении, действовали напористее и жёстче», - сказал Сенников.
Да и не надо сравнивать теннисом, отсутствие наших теннисистов поломало бы все мировые рейтинги тенниса, а отсутствие сборной России по футболу никто и не заметил!
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