Андрей Шевченко отреагировал на решение УЕФА по России

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, известный по выступлениям за киевское «Динамо», лондонский «Челси» и «Милан», отреагировал на решение УЕФА не допускать юниорские сборные России к участию в международных соревнованиях.

«Приветствую решение УЕФА. Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», - говорится в публикации Шевченко в социальных сетях.

Напомним, что с февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Команды могут проводить только товарищеские игры.