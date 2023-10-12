Дмитрий Черышев — о матче с Камеруном: «Ответственность выше, поэтому игра получится совершенно другой»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Специалист предположил, что к предстоящей встрече российская команда отнесётся серьёзно.

«Камерун — хорошая, интересная сборная. Для этих матчей Валерий Карпин уже не приглашает 49 футболистов, наверняка сделал какие-то выводы после прошлого сбора. Сейчас уже всё будет конкретнее, ответственность выше, поэтому, думаю, и игра получится совершенно другой», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.