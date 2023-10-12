Колыванов: «Хочется посмотреть на уровень наших футболистов в матче с Камеруном»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

Эксперт оценил шансы команд в этой встрече как 50 на 50. При этом Колыванов признался, что ему будет интересно посмотреть на то, как российские футболисты проявят себя на фоне столь сильного соперника.

«Камерун — достойная команда с хорошими игроками. Хочется посмотреть на уровень наших футболистов в матче с командой африканской страны, которая имеет в своём составе очень высококлассных футболистов», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.