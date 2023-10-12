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Кузяев: «Из «Зенита» в сборной России остался один футболист»

12 Октября 2023 • 08:32 Комментировать

Хавбек французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев высказался касательно представительства петербургского «Зенита» в национальной команде.

«Из «Зенита» и в прошлые разы в сборной было немного футболистов: 2-3 человека. А в этот раз - вообще один Сергеев. На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из «Зенита» достойны вызова», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Ближайший товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Камеруна. Встреча состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена».

Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина проведут против Кении 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Далер Кузяев Иван Сергеев
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