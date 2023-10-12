Бубнов: «Если Россия проиграет Камеруну - не страшно»

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке сборных России и Камеруна.

«Если Россия проиграет - не страшно. Вопрос в том - как. Крупное поражение вызовет очередную волну критики. Игра покажет, в каком состоянии мы находимся на фоне сильного соперника», - цитирует Александра Sportbox.

Товарищеская встреча сборных России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, стартовый свисток на стадионе «ВТБ Арена» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что 16 октября российская команда сыграет против Кении.