Бубнов выбрал вратаря для сборной России на матч с Камеруном

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался относительно того, кто должен занять место в воротах сборной России в предстоящем товарищеском поединке против национальной команды Камеруна. Его выбор пал на голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Место в воротах должен занять Сафонов. Сейчас он сильнее всех в России. Он выглядит даже лучше Онана, пропускающего курьёзные голы в Европе», - передает слова Бубнова Sportbox.

Товарищеский поединок России против Камеруна состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало спарринга запланировано в 19:00 по столичному времени.

16 октября сборная России сыграет в Турции против Кении.