Бубнов предположил, кто сыграет в атаке сборной России против Камеруна

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубной высказался о том, кто сыграет в атаке сборной России в предстоящем поединке против Камеруна.

«Возможно, с Камеруном сборная сыграет с одним чистым форвардом. Соболев подходит лучше всего. Он отлично цепляется за верховые мячи, а также не выступал в последних играх «Спартака», - передает слова Александра Sportbox.

Товарищеский поединок сборных России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют против Кении.