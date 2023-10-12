Суле отказался от выступлений за сборную Италии ради Аргентины

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле не рассматривает возможность выступления за сборную Италии.

По информации журналиста Гастона Эдула, игрок хочет представлять аргентинскую национальную команду. Эдул подтвердил, что его вызвала итальянская команда, но он не изменил своего решения.

В нынешнем году Хавьер Маскерано вызвал Суле на молодёжный чемпионат мира. В текущем сезоне Серии А вингер провёл в составе «Фрозиноне», в котором он выступает на правах аренды, шесть матчей, забив два гола при одной результативной передаче.