​Эрик Тохир верит в шансы Индонезии

Как мы уже информировали вас, Индонезия бросила перчатку Саудовской Аравии в вопросе о проведении чемпионата мира в 2034 году. Эрик Тохир, бывший президент «Интера», а ныне глава футбольной федерации Индонезии, подтвердил амбиции своей страны и то, что заявка Индонезии может быть совместной.

- Мы достаточно сильны. Да, у нас есть потенциальные партнеры. Мы обсуждаем это с Малайзией и Сингапуром, они готовы присоединиться к Индонезии и Австралии, - цитирует слова Тохира итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом чемпионат мира лишь дважды проходил в Азии - в 2002 году в Японии и Южной Корее, а в 2022 в Катаре.