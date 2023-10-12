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​Эрик Тохир верит в шансы Индонезии

12 Октября 2023 • 00:45 Комментировать

Как мы уже информировали вас, Индонезия бросила перчатку Саудовской Аравии в вопросе о проведении чемпионата мира в 2034 году. Эрик Тохир, бывший президент «Интера», а ныне глава футбольной федерации Индонезии, подтвердил амбиции своей страны и то, что заявка Индонезии может быть совместной.

- Мы достаточно сильны. Да, у нас есть потенциальные партнеры. Мы обсуждаем это с Малайзией и Сингапуром, они готовы присоединиться к Индонезии и Австралии, - цитирует слова Тохира итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом чемпионат мира лишь дважды проходил в Азии - в 2002 году в Японии и Южной Корее, а в 2022 в Катаре.


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Евро-Футбол.Ру,
Эрик Тохир ЧМ-2034
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