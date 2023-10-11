Булыкин предсказал точный счёт матча сборных России и Камеруна

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин решил назвать точный счёт завтрашнего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Матч будет тяжело идти, у нас давно таких игр не было. Однако хочется верить, что в тяжелое время наша сборная сможет победить и порадовать болельщиков. Полагаю, 2:1 будет в нашу пользу», - «ставит» Булыкин для Sport24.

Напомним, многообещающая игра намечена на 12 октября, а стартовый свисток на московской «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00.

«Давно не играли с такими сильными командами, в этом наш минус», - отмечает Булыкин.

Текстовую трансляцию самых интересных событий встречи проведёт наш портал.