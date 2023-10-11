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Ринат Билялетдинов: «Чрезмерные ожидания от сборной России завтра не нужны»

11 Октября 2023 • 22:13 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
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Через 20 ч. 24 мин.

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об ожиданиях от сборной России касательно завтрашней игры против команды Камеруна.

«Несомненно, статус соперника как участника ЧМ будет раздражителем для нас. Однако чрезмерные ожидания все-таки не нужны, товарищеский матч – есть товарищеский матч. Какая-то грань официального матча останется, планка будет выше, чем обычно. И надо стараться выиграть, потому что победа – это победа», - цитирует Билялетдинова «Газета.Ру».

Напомним, что матч российской и камерунской сборных пройдёт на московской «ВТБ Арене» 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Ринат Билялетдинов
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РОССИЯ КАМЕРУН
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